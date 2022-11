O futebolista brasileiro Evanilson contraiu entorse no joelho esquerdo durante a vitória do FC Porto sobre o Boavista, por 4-1, no sábado, no dérbi portuense da 13.ª ronda da I Liga portuguesa, anunciaram hoje os campeões nacionais.

O avançado, de 23 anos, chocou com o nigeriano Bruno Onyemaechi dentro do período de compensação da primeira parte e foi assistido no relvado assim que o árbitro Luís Godinho apitou para o intervalo, acabando por ser rendido pelo espanhol Toni Martínez.

Evanilson, que assistiu Iván Marcano para o golo inaugural, juntou-se no boletim clínico dos 'azuis e brancos' ao compatriota Gabriel Veron, com uma mialgia de esforço na coxa direita, e ao nigeriano Zaidu, alvo de uma rotura muscular no adutor da coxa esquerda.

No Estádio do Bessa, no Porto, o espanhol Marcano (41 minutos), o canadiano Stephen Eustáquio (64) e o brasileiro Galeno (83 e 90+2) concretizaram os tentos do êxito do FC Porto, que alinhou em superioridade numérica a partir da expulsão do norte-americano Reggie Cannon (58) e ainda consentiu um golo na própria baliza de Diogo Costa (90+1).

Os campeões nacionais reforçaram o segundo lugar da I Liga antes da paragem para o Mundial2022, com 29 pontos, colocando-se, provisoriamente, com mais quatro do que o Sporting de Braga, terceiro colocado, e com menos cinco do que o líder invicto Benfica.