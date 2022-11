Seleção Nacional: e vão 58 estreantes na era Fernando Santos

O jovem defesa central António Silva, jogador do Benfica, tornou-se hoje o 58.º estreante na seleção portuguesa de futebol na 'era' Fernando Santos, ao entrar de início no particular com a Nigéria.

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, no único encontro de preparação para o Mundial2022, António Silva, de 19 anos, foi escolha para o 'onze' luso, fazendo dupla de centrais com Rúben Dias, também ele produto da formação dos 'encarnados'.

Na lista dos estreantes de Fernando Santos, o jogador das 'águias' sucede a Vitinha, médio do Pais Saint-Germain, que se estreou, ainda como jogador do FC Porto, em 29 de março, dia em que Portugal bateu em casa a Macedónia do Norte por 2-0 e garantiu um lugar na prova marcada para o Qatar.

António Silva tinha sido a única a grande novidade nos 26 eleitos lusos para o Mundial, apenas por nunca ter sido chamado à seleção 'AA', sendo que, no banco, hoje, estão mais dois jogadores que se podem estrear: o guarda-redes José Sá, do Wolverhampton, e o avançado Gonçalo Guedes, do Benfica.

Estreantes em 2021

O central benfiquista é o primeiro estreante de 2022/23 e o segundo de 2022, depois de Vitinha, sendo que, na época desportiva 2021/22, Fernando Santos fez alinhar pela primeira vez na seleção 'AA' mais quatro jogadores.

Otávio estreou-se em 04 de setembro, num particular em campo neutro com o Qatar (3-1), e Diogo Costa, Matheus Nunes e Rafael Leão cumpriram todos o jogo inaugural em 09 de outubro, frente à mesma equipa, no Estádio Algarve (3-0).

Na primeira metade de 2021, também se tornaram internacionais 'AA0' Nuno Mendes e Palhinha, em 24 de março (1-0 ao Azerbaijão), Pedro Gonçalves, em 04 de junho (0-0 em Espanha), Rui Silva, em 09 (4-0 a Israel) e Diogo Dalot em 23 (2-2 com a França), na terceira jornada da fase de grupos do Euro2020.

Estreantes em 2020

Para encontrar mais estreantes, é preciso recuar a 2020, mais precisamente a 11 de novembro, ao 7-0 a Andorra: foi a vez de Domingos Duarte, Pedro Neto, que inaugurou o marcador, e Paulinho, autor de um 'bis'.

No mesmo ano, também se tinham estreado Trincão (4-1 à Croácia, em 05 de setembro), Rúben Semedo (0-0 com a Espanha, em 07 de outubro) e Daniel Podence (3-0 à Suécia, em 14 de outubro).

Estreantes em 2018 e 2019

Em 2019, tinham sido Dyego Sousa, João Félix e Diogo Jota, que sucederam a Mário Rui, Rúben Dias, Gedson, Sérgio Oliveira, Hélder Costa - o segundo a marcar no primeiro jogo na 'era' Fernando Santos, depois de João Cancelo -, Pedro Mendes e Cláudio Ramos, os novos internacionais 'AA' de 2018.

Estreantes em 2017

No ano anterior, foi a vez de Marafona, Bruma, Bruno Fernandes, Edgar Ié, Kévin Rodrigues, Gonçalo Paciência, Ricardo Ferreira e Rony Lopes.

Estreantes em 2015 e 2016

Em 2016, ano marcado pela conquista do título europeu, com um 1-0 à França, após prolongamento, na final, graças a um golo do 'herói' Éder, cumpriram o primeiro jogo na seleção principal Renato Sanches, André Silva, João Cancelo e Gelson Martins.Anthony Lopes, André Pinto, Paulo Oliveira, Bernardo Silva,