Portugal conquista ouro, prata e cinco bronzes nos Europeus de kickboxing

Portugal terminou esta sexta-feira o campeonato da Europa de kickboxing, em Antalya, Turquia, com sete medalhas, nomeadamente uma de ouro, de André Santos, em low kick -67 kg, uma de prata e cinco de bronze.

Frente ao italiano Alessandro Caputo, André Santos foi sempre superior e impôs-se por 3-0, num torneio em que afastou os quatro adversários anteriores pela mesma diferença máxima.

O seu irmão Tiago levou a prata na final de K1 -67 kg, perdendo por 2-1 com o francês Alexis Sautron, que beneficiou do facto de, no seu percurso rumo à final, ter disputado menos um combate.

Victor Nogueira, Pedro Castro, Ricardo Hilário, Hugo Estrela e Catarina Dias tinham conseguido o bronze nas respetivas categorias.

Catarina Dias e Pedro Sauzelo, ambos em full contact, -70 e -75 kg, respetivamente, garantiram o apuramento para os Jogos Europeus de Cracóvia, em 2023.