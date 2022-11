Benfica entra a vencer na Taça da Liga

O Benfica estreou-se este domingo na edição 2022/2023 da Taça da Liga com uma vitória por 3-2 sobre o Estrela da Amadora, num jogo relativo à 1.ª jornada do grupo C disputado no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

Aos 13 minutos, o avançado croata Petar Musa colocou os “encarnados” na frente do marcador.