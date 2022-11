Benfica estreia-se na Taça da Liga com visita ao Estrela da Amadora

O Benfica, recordista de troféus, estreia-se hoje na edição 2022/23 da Taça da Liga de futebol, com uma visita ao Estrela da Amadora, da II Liga, que recebe os 'encarnados' em casa emprestada, em Leiria.

As 'águias', líderes da I Liga e ainda invictas em todas as competições, não podem contar com vários jogadores, por estarem ao serviço das seleções, como Bah, Otamendi, António Silva, João Mário e Gonçalo Ramos, além do lesionado Aursnes.

Pela frente na primeira jornada do Grupo C, o Benfica vai ter o Estrela da Amadora, terceiro classificado da II Liga, que não perde há cinco encontros.

Este será o segundo jogo do Grupo C, depois de o Moreirense ter vencido o Penafiel, ambos da II Liga, por 2-1, na quinta-feira.

O clube da Luz é o recordista da competição, com sete troféus conquistados desde a primeira edição, em 2007/08, mas não vence a Taça da Liga desde 2016, quando goleou o Marítimo, na final disputada em Coimbra, por 6-2.

Esta será a segunda vez que Benfica e Estrela da Amadora se defrontam na Taça da Liga, com os 'encarnados' a eliminarem na edição inaugural os 'tricolores', no desempate por grandes penalidades, na terceira eliminatória.

O Benfica visita o Estrela da Amadora, da II Liga, num encontro com início marcado para as 19:00, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, e arbitragem de Miguel Nogueira (AF Lisboa).