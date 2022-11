Seleção nacional de râguebi recebida em festa à chegada a Lisboa

A seleção nacional de râguebi já chegou a Portugal depois de ter garantido pela segunda vez na história a presença no campeonato do mundo. Os jogadores foram recebidos por dezenas de pessoas no aeroporto de Lisboa.

Desde 2007 que uma seleção portuguesa de râguebi não era recebida assim. E nem foi preciso ganhar no jogo decisivo: o empate com os Estados unidos Valeu o segundo apuramento da história de Portugal para um mundial

Na seleção não são todos profissionais: dos 23 convocados, seis ficaram em França, já ao serviço dos clubes. O próprio selecionador também não viajou para Portugal.

Carlos Amado da Silva, presidente da federação, aproveitou o mediatismo do feito para pedir mais apoios para a modalidade..

A competição vai acontecer em França de 8 de setembro a 28 de outubro de 2023..