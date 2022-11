O treinador Giovanni van Bronckhorst deixa o comando técnico do Rangers, informou esta segunda-feira o clube da Liga escocesa de futebol, numa fase de paragem, e quando a equipa está a nove pontos da frente.

"O Rangers Football Club confirma que se separou hoje [segunda-feira] do treinador Giovanni van Bronckhorst. (...) Chegado ao clube há um ano, Gio liderou o clube até à sua quinta final europeia [finalista derrotado na Liga Europa] e venceu a Taça da Escócia, em maio. Levou também o clube à sua primeira qualificação em 12 anos para a Liga dos Campeões", refere o Rangers no seu site oficial na internet.

O ex-futebolista neerlandês chegou ao Rangers em novembro de 2021, então para ocupar o lugar deixado vago por Steven Gerrard, que pouco antes tinha assinado pelo Aston Villa, e do qual também saiu recentemente, em outubro.

"Infelizmente, os resultados e desempenhos nos últimos meses não estão de acordo com as expectativas e a decisão tomada hoje pela direção foi de terminar o contrato com o treinador", justificou o Rangers ainda face à saída de van Bronckhorst.

Esta época, a equipa ocupa o segundo lugar na Liga, já a nove pontos do líder Celtic, e na Liga dos Campeões despediram-se com o pior registo de sempre na fase de grupos da competição, com zero pontos somados e uma diferença de 20 negativos entre golos marcados e sofridos.