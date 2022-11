"500 milhões de seguidores!": o vídeo de agradecimento de Cristiano Ronaldo

O internacional português Cristiano Ronaldo tornou-se, esta segunda-feira, a primeira pessoa no mundo a atingir os 500 milhões de seguidores no Instagram . Sim, leu bem: 500 milhões! CR7 é, neste momento, apenas superado pela conta do próprio Instagram, que tem 569 milhões.

O anúncio foi feito, no Twitter, pelo jornalista britânico Piers Morgan, jornalista que entrevistou recentemente Cristiano Ronaldo. E hoje o craque comentou e agradeceu aos seguidores.