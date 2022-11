Mãe de criança autista do Everton reage a castigo de Ronaldo

Cristiano Ronaldo foi multado em 50 mil libras (58 mil euros) e dois jogos de suspensão na sequência do incidente com uma criança autista, em abril. A mãe da criança aplaudiu a punição, mas lamentou a inércia do Manchester United.

O caso que envolve o internacional português remonta ao passado mês de abril, quando ainda decorria a época 2021/2022. No final da partida entre Manchester United e Everton, a contar para a Liga Inglesa, o craque português atirou o telemóvel de Jacob Harding's para o chão, quando deixava o relvado visivelmente desagradado.