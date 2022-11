Português de 11 anos vence finais mundiais de karting em Portimão

O piloto português Martim Marques, de 11 anos, venceu hoje as finais mundiais Rotax, em karting, que este fim de semana se disputaram no Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

Martim Marques, que este ano também se sagrou campeão de Portugal de karting e campeão de Portugal Rotax, partiu para a final da sua corrida na 11.ª posição da grelha, entre 35 pilotos participantes.

"Este tem sido um ano fantástico para os pilotos portugueses e aquilo que o Martim conseguiu hoje é notável e merece todo o reconhecimento. O Karting português está de parabéns, assim como todos aqueles que ajudam e apoiam a carreira do Martim e de todos os outros pilotos", disse o presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), Ni Amorim.