O funeral de Fernando Gomes decorre este domingo às 15h00 da tarde. Durante a noite, muitas foram as personalidades que se despediram do antigo jogador.

As últimas homenagens a Fernando Gomes ficaram marcadas por momentos de emoção.

O corpo do antigo jogador, chegou à igreja de Santo António das Antas, ao inicio da noite. No local, adeptos e personalidades do desporto português despediram-se do maior goleador da história do FC Porto.

Pinto da Costa foi dos primeiros a chegar. Esteve acompanhado pela mulher de Fernando Gomes e por Luís Gonçalves, Diretor de Futebol do Porto

À saída, o presidente do clube, estava visivelmente emocionado.

Pela igreja, passaram ainda vários colegas de Bibota, entre eles o emblemático capitão do Futebol Clube do Porto e companheiro de equipa, João Pinto.

Também os jogadores e parceiros de equipa Jaime Magalhães e António Oliveira marcaram presença na homenagem ao jogador.

O velório de Fernando Gomes continua este domingo. O funeral está marcado para as 15 horas da tarde.