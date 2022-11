O funeral de Fernando Gomes realizou-se este domingo na Igreja de Santo António das Antas, no Porto.

Várias personalidades do mundo do futebol marcaram presença na última homenagem ao "Bibota" de ouro. O cortejo fúnebre passou pela Alameda das Antas onde os adeptos do FC Porto ergueram uma tarja gigante de despedida.

Fernando Gomes morreu este sábado aos 66 anos, vítima de doença prolongada.