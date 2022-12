Autódromo do Algarve entre as opções para receber prova de Fórmula 1

A Fórmula 1 poderá estar de regresso a Portugal no próximo ano. O autódromo de Portimão é uma das hipóteses em cima da mesa para ocupar o lugar da China – que está fora do calendário por causa das medidas de combate à covid-19.

O grande prémio da China em 2023 não vai acontecer "devido às dificuldades apresentadas pela pandemia da covid-19". A justificação é da Fórmula 1 que, em comunicado no site do campeonato, revela também que está "à procura de opções alternativas para substituir esta ronda no calendário".

O autódromo do Algarve está entre as hipóteses para realizar a prova que seria entre 14 e 16 de abril. As datas levantam um problema: é que a pista de Portimão já tem agendada para esse fim de semana a prova do mundial de resistência.

Se for ultrapassado este obstáculo e se Portugal conseguir ganhar esta corrida – que envolve também um investimento financeiro – a prova de Fórmula 1 regressa ao sul do país.

A confirmar-se, será a terceira vez que Portimão recebe uma prova do grande prémio nos últimos anos. Em 2020 e em 2021, o autódromo do Algarve recebeu os carros mais rápidos do mundo devido ao cancelamento de provas noutras cidades, associadas às restrições pandémicas.