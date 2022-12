O defesa português João Moutinho é o mais recente reforço do Spezia, tendo assinado um contrato até 30 de junho de 2026, anunciou esta sexta-feira o 17.º classificado da Liga italiana de futebol.

João Moutinho, de 24 anos, vai integrar o plantel do Spezia a partir de janeiro de 2023, na reabertura do 'mercado de transferências', juntando-se ao avançado português Leandro Sanca, que chegou no início da época 2022/23 ao clube transalpino.

O defesa lateral, que efetuou a formação desportiva no Sporting, joga desde 2017 nos Estados Unidos, tendo alinhado nos últimos quatro anos no Orlando City, clube da Liga Norte-americana de Futebol (MLS, na sigla em inglês).

João Moutinho já treinou esta sexta-feira sob a orientação de Luca Gotti, treinador do Spezia, que ocupa o 17.º lugar na Séria A, o primeiro acima da zona de despromoção ao segundo escalão, tendo vencido apenas três dos 15 jogos disputados na prova.