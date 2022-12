O hospital onde Pelé está internado emitiu na noite deste sábado um novo boletim médico, onde dá conta do estado de saúde do ex-futebolista, que se “mantém estável” e “sem piora do quadro nas últimas 24 horas”.

“[Pelé] segue em tratamento e o estado de saúde continua estável. Tem tido boa resposta também aos cuidados na infecção respiratória, não apresentando nenhuma piora no quadro nas últimas 24 horas”, lê-se no comunicado citado pela imprensa desportiva brasileira.

Recorde-se que Pelé foi internado no início da semana para reavaliar o tratamento do cancro no cólon, identificado no ano passado, tendo acabado por lhe ser diagnosticada uma infecção respiratória, para a qual está a receber tratamento.

De acordo com a ESPN, o estado de saúde do brasileiro continua “delicado”, depois de este sábado a Folha de São Paulo ter noticiado que Pelé foi transferido para uma unidade de cuidados intensivos.