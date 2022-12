Pelé está nos cuidados paliativos

Pelé, o antigo jogador de futebol brasileiro, encontra-se nos cuidados paliativos e já não responde à quimioterapia que estava a fazer desde setembro do ano passado, avança a Folha de São Paulo.

Pelé de 82 anos é considerado um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Foi internado no hospital na terça-feira, tendo sido diagnosticado com uma infeção respiratória, de acordo com relatórios médicos.

A lenda do futebol está apenas a receber tratamento para as dores e a falta de ar.

Em 2021, Pelé foi diagnosticado com cancro no intestino.