Ronaldo vai ou não jogar no Al-Nassr? A resposta de CR7

A hipótese de Cristiano Ronaldo rumar ao Al-Nassr ganhou força depois do jornal Marca ter avançado que o jogador português já tinha quase tudo certo com o emblema saudita. Esta terça-feira, após a vitória da seleção portuguesa, CR7 desmentiu a notícia.

A semana começou e com ela surgiu também o maior rumor desportivo do momento. O jornal espanhol Marca noticiou que o craque português irá vestir as cores do segundo classificado da liga da Arábia Saudita, já a partir do dia 1 de janeiro.

O suposto contrato oferecido ao atleta ex-Manchester United contempla um salário anual de cerca de 200 milhões de euros, sendo válido por duas épocas e meia. Valores que tornariam CR7 no atleta mais bem pago do mundo, superando assim os vencimentos de Mbappé, Neymar e Messi juntos.

Contudo, até ao momento, nada de oficial veio a público, o que deixa no ar a hipótese de que o astro luso pretende ainda manter-se na elite do futebol europeu, em detrimento de uma conta bancária (ainda) mais recheada.

Esta terça-feira Ronaldo decidiu acabar com os rumores e contradizer a notícia do jornal Marca. Na zona mista, após a goleada da seleção das quinas diante da Suíça por 6-1, o capitão português foi questionado por uma jornalista se era verdade que iria rumar ao emblema saudita, ao que Ronaldo prontamente respondeu: “Não, não é verdade”.

O camisola sete da seleção portuguesa não proferiu quaisquer outras palavras e acabou assim com os rumores que o davam como certo no futebol do Médio Oriente.

O futuro de CR7 permanece em aberto e até ao final da estadia da equipa lusa no Qatar, o já vencedor de cinco Bolas de Ouro não se deverá pronunciar relativamente à próxima equipa que representará.