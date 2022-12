Arouca vence Oliveirense e mantém hipóteses de apuramento na Taça da Liga

O primodivisionário Arouca venceu este sábado por 3-0 no terreno da Oliveirense, da II Liga de futebol, e mantém as hipóteses de qualificação para os quartos da Taça da Liga, em partida do Grupo G, liderado pelo Leixões.

O tento do médio Alan Ruiz (5 minutos), diretamente da marca de pontapé de canto, foi decisivo para a formação da I Liga, que conseguiu, na segunda parte, dilatar o marcador por Rafael Mújica (69) e Bukia (82).

Aos cinco minutos, num canto, Alan Ruiz apontou ao primeiro poste, mas, à falta de desvio dos jogadores que se encontravam dentro de área, a bola entrou de forma direta na baliza de Nuno Silva, dando a liderança aos visitantes.

Antony esteve próximo de dilatar a vantagem, aos 26 minutos, quando se isolou na cara do guardião da Oliveirense e rematou perto do poste, após jogada de Quaresma.

Maga ficou muito próximo de restabelecer a igualdade na partida ao tabelar com Serginho e aparecer sozinho frente a João Valido, mas acabou por atirar ao lado (41).

Aos 69 minutos, Rafael Mújica apontou o 2-0, num remate rasteiro após desmarcação pelo corredor central, com assistência do recém-entrado David Simão.

Bukia fechou as contas da partida ao rematar em jeito, à entrada da área, deixando o guarda-redes Nuno Silva sem reação (82).

Os arouquenses ficam com cinco pontos no Grupo G, os mesmos do Feirense e menos dois que o líder Leixões, deixando os quartos em aberto para as três equipas, enquanto a Oliveirense se despede da competição no quarto lugar com dois pontos.