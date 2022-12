Olimpíadas Maasai: o ritual de passagem criado para proteger os leões

Centenas de jovens reuniram-se no Quénia para participar nos Jogos Olímpicos Maasai. É uma competição que serve de ritual de passagem para a fase adulta e que, ao mesmo tempo, pretende preservar a vida selvagem.

Os Jogos Olímpicos Maasai juntaram centenas de pessoas no santuário de Kimana, no monte Kilimajaro, perto da fronteira entre o Quénia e a Tanzânia.

O evento desportivo surgiu como iniciativa para preservar a vida selvagem e mudar a mentalidade dos jovens Masaai que, durante séculos, praticaram o ritual de passagem para a fase adulta, caçando leões.

Os guerreiros, como são chamados, participam nas Olimpíadas depois de uma seleção. Os jogos consistem em seis eventos, que incluem lançamento de dardo, atletismo e salto em altura.

As Olimpíadas Maasai nasceram como uma alternativa de mudança à cultura do país. As provas combinam educação com desporto.

O evento já ajudou a reduzir drasticamente o número de leões caçados. auxiliando na preservação de espécies que se encontram em risco de na região.