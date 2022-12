Internacionais portugueses regressam aos treinos do FC Porto

Diogo Costa, Pepe e Otávio regressaram esta segunda-feira aos treinos do FC Porto, após a 'queda' de Portugal no Mundial2022, revelaram os campeões nacional de futebol, a quatro dias da receção ao Vizela, para a Taça da Liga.

Dois dias depois de terem sido titulares na derrota diante de Marrocos (0-1), que ditou a eliminação lusa nos quartos de final do principal torneio de seleções, os três futebolistas voltaram a trabalhar no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.

O guarda-redes Diogo Costa e o médio Otávio evoluíram sem limitações, ao passo que o defesa Pepe fez tratamento à fratura do cúbito do braço esquerdo contraída no sábado, passando a acompanhar no boletim clínico do FC Porto Francisco Meixedo, o nigeriano Zaidu e o canadiano Stephen Eustáquio, que também voltou do Mundial2022 lesionado.