Violência no futebol: dois jogadores do campeonato distrital julgados em Trancoso

A violência no futebol levou dois homens com menos de 30 anos a tribunal. O julgamento começou esta segunda-feira em Trancoso, na Guarda. Dois futebolistas são acusados por terem agredido o árbitro em pleno jogo do campeonato distrital. A pena pode chegar aos quatro anos de cadeia.

Dois jogadores do campeonato distrital, de 27 e 29 anos, estão desde no banco dos réus, acusados de agressão a um árbitro da associação de futebol da Guarda.

O julgamento arrancou mais de ano e meio depois do jogo que acabou mal. Tudo aconteceu em maio do ano passado, já no final da temporada, no campo de Vila Franca das Naves, o clube da casa recebia o Gouveia. Nem 15 minutos depois, o árbitro expulsou um dos jogadores da terra e, em troca, levou um murro no pescoço e mais um pontapé a seguir, de outro atleta do Vila Franca.



A partida acabou mais cedo e o conselho de disciplina da associação de futebol aplicou penas de suspensão: ano e meio para um dos jogadores e dois anos para outro.



Agora é a vez do Tribunal Judicial de Trancoso. Mas, porque se fala de violência no futebol, arguidos, queixoso e advogados dizem que prognósticos só no fim, quando houver uma sentença para comentar.

Em causa estão crimes de ofensas à integridade física qualificada com penas que podem chegar aos quatro anos de prisão.