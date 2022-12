Jogo entre Sporting e Marítimo sem adeptos nas bancadas

O jogo entre Sporting e Marítimo, da terceira jornada do grupo B da Taça da Liga de futebol, vai ser esta terça-feira disputado sem público nas bancadas do Estádio José Alvalade, em Lisboa, devido ao mau tempo, informaram os 'leões'.

Em comunicado, o Sporting, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e o Marítimo, "em articulação direta com a proteção civil", confirmaram a realização do jogo, esta noite, tal como previsto, às 20:45, no recinto 'leonino'.

No entanto, e de acordo com o mesmo comunicado, este, "por razões de segurança, será realizado sem adeptos nas bancadas, tendo em consideração as condições meteorológicas na cidade de Lisboa e em linha com as várias recomendações das mais variadas autoridades durante o dia de hoje".

"Em prol da segurança dos espetadores, de assegurar a melhor experiência e condições do espetáculo desportivo e de contribuir para a mais célere normalização da situação, o Sporting, a LPFP e o Marítimo consideram ser esta a melhor decisão", lê-se ainda no mesmo comunicado, em que o clube lisboeta assegura que vai ressarcir os sócios e adeptos pelos valores dos ingressos.

Ao Sporting, vencedor das duas últimas edições da Taça da Liga, basta um empate para assegurar a presença nos quartos de final da competição, mas até uma derrota pode servir à equipa orientada por Rúben Amorim.

Uma igualdade com os 17.ºs e penúltimos classificados da I Liga é suficiente para o Sporting chegar aos sete pontos, mas, mesmo que termine com seis e estiver igualado com Rio Ave ou Farense, na vitória de um ou de outro, a diferença entre golos marcados e sofridos é colossal para os 'leões'.

Sendo esse o critério de desempate, em caso de empate em pontos, o Sporting entra nesta jornada com 8-0 em golos marcados e sofridos, enquanto Rio Ave tem 1-2 e Farense 2-6, tornando a jornada quase um 'pro forma' para a equipa lisboeta.

A chuva intensa e persistente que caiu de madrugada causou hoje centenas de ocorrências, entre alagamentos, inundações, quedas de árvores e cortes de estradas nos distritos de Lisboa, Setúbal e Portalegre, onde há registo de vários desalojados.

Na zona de Lisboa a intempérie causou condicionamentos de trânsito nos acessos à cidade, que levaram as autoridades a apelar às pessoas para permanecerem em casa quando possível e para restringirem ao máximo as deslocações.