Taça da Liga: Sporting goleia Marítimo e segue para os quartos de final

Os “leões” entraram da melhor forma na partida ao inaugurar o marcador no primeiro minuto. Arthur Gomes foi lançado no corredor esquerdo, cruzou para o “coração” da área insular e Paulinho “encostou” para o 1-0.

Paulinho voltou a ser decisivo aos 15 minutos. O avançado português voltou a estar no “sítio certo à hora certa”, após um cruzamento de Pedro Porro do lado direto, e bisou na partida.

A defesa do Marítimo não conseguia parar os avançados do Sporting e aos 31 minutos voltou a surgir mais um golo. Jovane Cabral descobriu Paulinho entre linhas e com alguma “sorte” à mistura, o guarda-redes ao defender desviou a bola para as pernas do avançado que assim fez o hat trick.