A Austrália superou por larga margem o Canadá, que tinha vencido nos Mundiais do ano passado, em Abu Dhabi, e concluiu a prova em 7.34,47 minutos, com os Estados Unidos a fecharem o pódio, com o tempo de 7.34,70.

Antes, os EUA também bateram um recorde mundial dos 4x50 estilos mistos em piscina curta, com o tempo de 1.35,15 minutos, na cidade australiana de Melbourne.

O quarteto norte-americano, composto por Ryan Murphy, Nic Fink, Kate Douglass e Torri Huske, pulverizou o anterior recorde, retirando 1,03 segundos ao máximo estabelecido pelos Países Baixos em dezembro de 2021, de 1.36,18.

A marca permitiu à equipa dos Estados Unidos conquistar a medalha de ouro, à frente da Itália - na sequência da desclassificação dos Países Baixos -, que também nadou abaixo do anterior máximo mundial, com o tempo de 1.36,01, novo recorde da Europa, e do Canadá, terceiro classificado, com 1.36,93.