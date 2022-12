No Dragão, cumpriu-se esta quinta-feira a tradição: o jantar de Natal. Coube, naturalmente, ao presidente Jorge Nuno Pinto da Costa as honras do discurso da noite, tendo dado conta que não tenciona abandonar o posto. Pepe, seleção nacional e CR7 foram outros temas comentados pelo presidente do FC Porto.

"Enquanto eu sentir o vosso apoio, a vossa amizade, a vossa colaboração, estarei sempre no meu posto. Um dia deixarei de estar, espero que seja pelo meu pé e não deitado de barriga para o ar”, brincou Pinto da Costa.

Terminado o jantar, e questionado pelos jornalistas sobre o mercado de janeiro, deixou desde já uma certeza: “abaixo da cláusula de rescisão, ninguém sairá, só sairá se quiser e derem a cláusula”.

Questionado sobre a saída de Fernando Santos e as polémicas que envolveram Cristiano Ronaldo, Pinto da Costa não se alongou nos comentários, tendo, aproveitado, aliás, para criticar o facto de, segundo ele, haver “demasiados programas televisivos e é preciso encher com chouriços, portanto deu muito jeito para preencher programas”.

E CR7 vai jogar em Portugal? "Isso compete-lhe a ele e aos clubes interessados, mas acho que em Portugal ninguém tem capacidade para lhe dar o vencimento que ele aufere e que quer continuar a auferir porque ainda tem valor para isso”.