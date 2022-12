O FC Porto goleou, esta sexta-feira, o Vizela por 4-0, no Estádio do Dragão, na terceira e última jornada do Grupo A da Taça da Liga e apurou-se para os quartos de final.

O golo inaugural surgiu ainda antes do fim do primeiro minuto de jogo. O guarda-redes Fabijan Buntic facilitou e foi surpreendido por Toni Martínez que lhe “roubou” a bola e encostou para o fundo da baliza.