Taça da Liga: Moreirense elimina Benfica e segue para os quartos de final

O Moreirense e o Benfica empataram (1-1), este sábado, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, na terceira e última jornada do Grupo C da Taça da Liga. A equipa de Moreira de Cónegos apurou-se para os quartos de final, já as “águias” foram eliminadas da competição.

O Benfica chegou ao empate perto do final da primeira parte. Aos 43 minutos, Gonçalo Ramos finalizou com sucesso uma jogada criada por Rafa Silva.

No segundo tempo, as “águias” procuraram constantemente o golo da vitória, mas não conseguiram fazer balançar as redes da equipa da casa. O Moreirense tentou marcar através de jogadas de contra-ataque.

Com este resultado (1-1), o líder da Segunda Liga ficou em primeiro lugar do Grupo C com os mesmos pontos do Benfica, mas com melhor diferença de golos.

O Moreirense segue para os quartos de final da Taça da Liga, onde vai jogar contra o Arouca. A partida está agendada para 22 de dezembro, quarta-feira, a partir das 20:15.



Grupo C - Jornada 3