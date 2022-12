Artur Jorge: "Foi uma primeira parte que nos envergonha"

Após o jogo, o treinador Artur Jorge confessou que se sentiu envergonhado com o desempenho do Sporting de Braga nos primeiros 45 minutos. Quanto a Rúben Amorim admitiu que correu tudo bem ao Sporting na primeira parte do jogo.

O Sporting goleou esta segunda-feira o Sporting de Braga por 5-0, no Estádio José de Alvalade, e garantiu um lugar nas meias-finais da Taça da Liga de futebol.

Na meia-final, marcada para 24 ou 25 de janeiro, em Leiria, o Sporting, que conquistou quatro das últimas cinco edições, vai defrontar o Moreirense, último sobrevivente da II Liga e vencedor em 2016/17, ou o Arouca, que se defrontam na quinta-feira.