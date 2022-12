FC Porto: Conceição e Diogo Costa entre os Dragões de Ouro de 2022

Os internacionais portugueses Diogo Costa e Otávio foram reconhecidos na segunda-feira como atleta e futebolista do ano do campeão nacional FC Porto, respetivamente, a par do treinador Sérgio Conceição, na gala Dragões de Ouro.

"Quero dedicar [esta distinção] inteiramente à minha família, que não é fácil, e aos meus pais, como sempre. Não estando entre nós, estarão com certeza muito orgulhosos, pois receberam mais duas pessoas extremamente importantes na vida do clube. Estão todos juntos lá em cima a olhar por nós, de forma que o FC Porto seja cada vez maior, melhor, mais forte e ganhador. E vamos continuar assim sempre, porque merecemos. Somos trabalhadores honestos, sérios, dedicados e competentes também", salientou o técnico.

Sérgio Conceição, de 48 anos, sucedeu ao espanhol Moncho López, antigo treinador do basquetebol 'azul e branco', para arrebatar o seu quarto Dragão de Ouro, um dos quais como jogador (1998) e três enquanto técnico (2018, 2020 e 2022), e igualar o recorde de estatuetas da ex-atleta campeã olímpica Fernanda Ribeiro (1986, 1987, 1995 e 1996).

"É o quarto Dragão de Ouro que recebo. O primeiro foi em 1998. 19 anos depois, tive o prazer de apertar a mão ao melhor dirigente do mundo e selar o nosso acordo verbal de que seria o próximo treinador do FC Porto", rememorou, depois de ter recebido o prémio de Jorge Nuno Pinto da Costa, graças ao triplete nacional granjeado ao longo de 2022.

Num ano em que igualou José Maria Pedroto como treinador mais laureado do FC Porto, com oito títulos, Sérgio Conceição dirigiu as conquistas do 30.º campeonato, com um recorde de 91 pontos, da 18.ª Taça de Portugal e da 23.ª Supertaça Cândido de Oliveira.

"Represento muita gente neste Dragão de Ouro. Na primeira vez que fui ao Olival com o presidente [Jorge Nuno Pinto da Costa] , em 2017, ele disse-me [que havia] quatro pilares inegociáveis no FC Porto: rigor, competência, ambição e paixão. Há ainda uma série de pessoas que trabalham diariamente para que não falte nada aos atletas e para que, ano após ano, eles possam ser melhores e ganhar, que é aquilo que queremos", completou.

A 35.ª edição do evento galardoou ainda o guarda-redes Diogo Costa e o médio Otávio, ambos utilizados pela seleção lusa no Mundial2022, que sucederam ao ciclista Amaro Antunes e ao jogador Sérgio Oliveira como Atleta e Futebolista do ano, respetivamente.

No palco do Dragão Arena apareceram igualmente o avançado Gonçalo Borges, de 21 anos, como Atleta Revelação, e o guarda-redes Gonçalo Ribeiro, de 16 anos, elevado a Atleta Jovem, com Fernando Gomes, administrador da SAD, a ser o dirigente premiado.

Essa categoria diretiva tinha sido conquistada em 2021 pelo homónimo 'bibota', melhor marcador da história do clube e vencedor de duas Botas de Ouro (1982/83 e 1984/85), que faleceu em 26 de novembro, aos 66 anos, e foi recordado postumamente na gala.

Nas restantes modalidades, o hoquista Gonçalo Alves notabilizou-se como Atleta de Alta Competição, na sequência de uma campanha marcada pelas conquistas do campeonato, no qual foi 'artilheiro' máximo, da Taça de Portugal e de um inédita Taça Intercontinental.

Já o espanhol Daniel Sánchez, campeão da Europa de bilhar às três tabelas, foi laureado com a estatueta masculina de Atleta Amador, galardão partilhado no setor feminino pela olímpica Angélica André, terceira nos 10 km de águas abertas dos Europeus de natação.