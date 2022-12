FC Porto vai disputar Taça da Liga "com toda a vontade do mundo"

O FC Porto enfrenta esta quarta-feira o Gil Vicente, para a Taça da Liga. A vitória garante aos “dragões” um lugar na final four da competição.

O jogo com o Gil Vicente pode levar o emblema da invicta a sonhar com a conquista da prova. Sérgio Conceição sempre apontou o troféu como um objetivo a alcançar, o certo é que nunca o conseguiu.

Contra a equipa de Barcelos uma vitória garante ao treinador e ao clube mais uma hipótese de lutar pela competição.

"Mais um passo para conseguirmos estar na final four que nós queremos muito. Queremos disputar esta competição com a máxima seriedade e com toda a vontade do mundo para a ganhar", assume o treinador dos azuis e brancos.