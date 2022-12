Sérgio Conceição destaca Pepe: "Representa bem o grupo de jogadores do Porto"

O FC Porto joga esta quarta-feira com o Gil Vicente os quartos de final da Taça da Liga e Sérgio Conceição fez esta tarde a antevisão do jogo.

Pepe está lesionado e não vai jogar, mas o treinador do FC Porto sublinhou a importância do capitão no plantel.

Na conferência de imprensa, Conceição disse que a equipa precisa de "estar alerta e muito ligada" para se impor na receção ao Gil Vicente.

"É um jogo a eliminar e que temos obrigatoriamente de o ganhar para estarmos na 'final four'. Esperamos fazê-lo durante os 90 minutos. Houve algumas nuances que mudaram, mas conhecemos bem o Gil Vicente. Com muitos dos jogadores deste plantel, fez um campeonato muito interessante na época passada e direi que foi a verdadeira surpresa. Dentro de um jogo difícil, cabe-nos ir à procura do resultado, ser fiéis àquilo que somos como equipa e olhar para mais uma final."

A receção aos minhotos antecede o regresso da I Liga frente ao Arouca, da 14.ª jornada, em 28 de dezembro, numa fase em que Sérgio Conceição está desfalcado de Francisco Meixedo, Pepe, do nigeriano Zaidu e do canadiano Stephen Eustáquio, todos por lesão.

O campeão nacional FC Porto recebe o também primodivisionário Gil Vicente na quarta-feira, a partir das 20:15, no Estádio do Dragão, no Porto, no terceiro embate dos quartos de final da Taça da Liga, que será arbitrado por Manuel Mota, da associação de Braga.

O vencedor vai encontrar, depois, o 'secundário' Académico de Viseu ou o Boavista, do escalão principal, na 'final four' da 16.ª edição da prova, que vai voltar a ser disputada pela terceira época seguida no Estádio Municipal de Leiria, entre 24 e 28 de janeiro de 2023.