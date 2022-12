Estado de saúde de Pelé agrava-se devido a "insuficiência renal e cardíaca”

O estado de saúde de Pelé agravou-se. O hospital de São Paulo onde o antigo futebolista está internado comunicou, esta quarta-feira, que o cancro está a “progredir” e que requer “maiores cuidados”.

A “lenda” do futebol mundial foi internada no Hospital Albert Einstein em 29 de Novembro para uma reavaliação do seu tratamento de quimioterapia após a deteção de um tumor no cólon, em setembro de 2021.

"Houve uma progressão da doença que afeta Pelé, que requer maiores cuidados para tratar a insuficiência renal e cardíaca", explicaram os médicos.

“O paciente segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipa médica", refere também o boletim clínico.

A alta hospitalar está fora de questão, como referem nas redes sociais as filhas de Pelé, Kely Nascimento e Flávia Arantes.

"Família do insta, o nosso natal em casa foi suspenso. Nós decidimos com os médicos que, por várias razões, será melhor a gente ficar por aqui mesmo, com todo esse cuidado que esta nova família… Einstein nos dá!", escreveram Kely e Flávia.

As filhas de Pelé prosseguiram: “Nós, como sempre, agradecemos todo o carinho que vocês transmitem aqui no Brasil como do mundo inteiro! O seu amor por ele, as suas histórias e a suas preces são um conforto enorme, porque sabemos que não estamos sós”.