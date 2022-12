Ex-basquetebolista do Benfica morre aos 18 anos

Nos últimos tempos, Dinis Caroço colaborava com a equipa técnica dos escalões jovens femininos do Santarém Basket, clube que se junta na manifestação de pesar.

"A família do Santarém Basket está hoje mais pobre com a dolorosa perda do seu ex-atleta Dinis Caroço, que atualmente colaborava na equipa técnica sub-16-18 femininos nos escalões de formação do Clube. À sua família e amigos a direção e órgãos sociais do Santarém Basket Clube manifestam o seu mais profundo pesar pelo prematuro desaparecimento do Dinis. Será sempre um de Nós", refere o clube numa mensagem nas redes sociais.