Moreirense e Arouca discutem última vaga nas meias-finais da Taça da Liga

O Moreirense, líder da II Liga, e o primodivisionário Arouca discutem hoje a última vaga nas meias-finais da Taça da Liga de futebol, sendo que o vencedor irá defrontar o Sporting na “final four” da competição.

Após terem vencido o Grupo C, superando a concorrência de Benfica (recordista de troféus, com sete), Penafiel e Estrela da Amadora, os cónegos procuram repetir o percurso da temporada 2016/17, em que não só atingiram as meias-finais da prova, como acabaram mesmo por erguer o troféu, ao baterem o Sporting de Braga na decisão.

A formação comandada por Paulo Aves, há várias jornadas na liderança isolada da II Liga, vai receber o oitavo colocado da I Liga, que conquistou um lugar nos quartos de final graças ao percurso invicto na “poule” G da Taça da Liga, em que deixou pelo caminho Santa Clara, Feirense, Leixões e Oliveirense.