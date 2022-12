A portuguesa Helena Costa vai assumir a liderança do departamento de prospeção do Watford, pouco tempo depois de ter deixado os alemães do Eintracht Frankfurt, informou, esta quinta-feira, o clube do segundo escalão do futebol inglês.

Numa publicação na conta no Twitter, os “hornets” anunciaram a contratação do novo diretor desportivo Ben Manga, precisamente proveniente do emblema germânico e que se faz acompanhar da portuguesa.