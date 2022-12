Próximo selecionador? Mourinho vai encontrar-se com presidente da Federação

José Mourinho está em Portugal e vai reunir-se na próxima semana com Fernando Gomes. Ganha força a ideia de que poderá ser o novo selecionador nacional.

No último dia de estágio da Roma, no Algarve, os jornalistas bem tentaram falar com José Mourinho, sem sucesso.

O treinador da equipa italiana remeteu-se ao silêncio e rapidamente deixou o estádio Municipal de Albufeira,

numa altura em que é apontado como o principal alvo da Federação Portuguesa de Futebol para preencher o lugar que, nos últimos oito anos, foi de Fernando Santos.

Terminado o estágio, José Mourinho vai permanecer em Portugal para passar a quadra natalícia junto da família e o jornal "A Bola" adianta que até já está agendada para a próxima segunda-feira uma reunião entre o treinador e o presidente Federação.

Será nesse encontro que Mourinho vai ficar a conhecer ao detalhe a proposta de Fernando Gomes para assumir o cargo de selecionador nacional.

O principal entrave a um eventual acordo será desde logo o contrato que liga o treinador ao clube italiano até 2024, mesmo sem cláusula de rescisão. Quem quiser contratá-lo terá de ter em conta que o salário de Mourinho ronda os 7 milhões de euros limpos por ano.

Para reduzir os encargos da operação, um cenário pouco provável seria o técnico continuar à frente Roma e conciliar o trabalho com a seleção nacional.

Segundo o jornal Gazzeta Dello Sport, o clube italiano rejeita essa possibilidade. A Roma não quer perder José Mourinho no final da temporada e muito menos já em janeiro.

Fernando Gomes parece disposto a colocar todos os trunfos em cima da mesa para convencer José Mourinho, que terá sempre a última palavra.