Estado de saúde de Pelé continua crítico, família pede orações

O estado de saúde de Pelé continua crítico e segue sem previsão de alta. Esta sexta-feira, a filha do antigo jogador brasileiro agradeceu aos fãs pelo carinho com o pai.

Uma das filhas de Pelé agradeceu as milhares de mensagens de apoio dos fãs do antigo jogador brasileiro.

A piora no estado de saúde e a informação do boletim médico que não indica previsão de alta preocupam.

De acordo com a fisioterapeuta Flávia Arantes do Nascimento, é hora de orações pela saúde do pai.

Flávia visita diariamente o pai e garante que Pelé está bem e a ser assistido pelos melhores médicos.

A família prepara uma comemoração especial no hospital Albert Enstein, no dia 25.

Edson Arantes do Nascimento continua internado num quarto comum e não há previsão de que um novo boletim médico seja divulgado.

O antigo avançado, de 82 anos, foi internado no fim de novembro, para reavaliação do tratamento ao cancro detetado em 2021 e para tratar-se de uma infeção respiratória agravada pela covid-19.