O técnico Cláudio Ranieri, de 71 anos, é o novo treinador do Cagliari, atualmente no segundo escalão italiano de futebol, emblema que comandou há mais de três décadas, anunciou o clube no seu site oficial.

De acordo com o Cagliari, Ranieri é o escolhido para render Fábio Liverani, que abandonou a equipa no 12.º lugar da Serie B, tendo assinado contrato até 2025.

"Bem-vindo a casa mister", lê-se no site oficial do clube.

Ranieri passou pelo Cagliari no final dos anos 80 e início dos anos 90 e regressa ao emblema de Sardenha depois de passagens por clubes como Watford, Nápoles, Fiorentina, Valência, Atlético Madrid, Chelsea, Parma, Juventus, Roma, Inter, Mónaco, Leicester e seleção da Grécia.