Fábio Garrido, ex-jogador do Belenenses, morre aos 21 anos

Fábio Escada Garrido, natural de Lisboa, passou pelos escalões de formação do Beira-Mar Almada, do Belenenses, do Sporting, do Nacional e do Tondela. Estreou-se na equipa principal do Belenenses na temporada 2020/21, na I Divisão da Associação de Futebol de Lisboa.

Na época transata, representou o Barreirense, no Campeonato de Portugal, onde marcou um golo em 14 jogos. Estava atualmente sem clube.

A causa da morte é ainda desconhecida.