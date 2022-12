De Messi a Benzema: os futebolistas mais valiosos que ficam “livres” em janeiro

No mundo do futebol, a janela de transferências de inverno está a chegar e há “craques” que estão em final de contrato e, a partir de janeiro de 2023, poderão negociar com outros clubes.

De acordo com os dados do site Transfermarkt - especialista em mercado de jogadores -, Lionel Messi, Karim Benzema, N’Golo Kanté, Toni Kroos, Ilkay Gundogan e Raphaël Guerreiro são alguns dos jogadores mais valiosos que podem definir o seu futuro a partir de janeiro, uma vez que terminam contrato no verão de 2023 com os respetivos clubes.

Fora da lista dos 27 jogadores com maior valor de mercado estão também os portugueses Nélson Semedo (18 M€) e João Moutinho (2 M€).