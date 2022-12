Diogo Ribeiro, nadador do Benfica, conquistou em 2022 a medalha bronze nos Europeus de juniores, ganhou três títulos mundiais e bateu um recorde do mundo. A SIC acompanhou o dia-a-dia do atleta de 18 anos que já é visto como um fenómeno da natação portuguesa.

Em plena quadra natalícia, a rotina do jovem atleta mantém-se sem qualquer alteração. Entra na água logo pela manhã e em quatro dos sete das da semana treina duas vezes por dia. Para descansar tem apenas o domingo.

Este é o plano de treino de Diogo Ribeiro que nasceu em Coimbra e começou a dar as primeiras braçadas na Fundação Beatriz Santos, entre os seis e os sete anos.

Passou depois pelo Clube Náutico Académico e pelo União de Coimbra antes de chegar ao Benfica em setembro de 2021. Ano esse que marcou a sua vida pelos piores motivos. Um acidente de moto colocou em risco a sua carreira e, até mesmo, a própria vida.

"Parecia o fim do mundo, parecia que não ia voltar a nadar. Fraturei o pé direito, uma luxação no joelho esquerdo e no ombro direito, vários hematomas pelo corpo, dores e tive de reconstruir o indicador. São essas partes que acho que me tornaram mais forte psicologicamente e que me deram mais motivação para conseguir o que queria", revela o nadador.

Em menos de um ano tudo mudou numa prova de superação e mergulhou para o êxito para fazer história na natação portuguesa. A juntar ao bronze nos Europeus de juniores, conseguiu ainda três medalhas de ouro nos Mundiais de juniores no Peru e um recorde do mundo nos 50 metros mariposa.

Este foi um incidente que “lhe deu força” para prosseguir e, agora, os objetivos para o próximo ano já estão traçados.

"Passa por fazer os mínimos para os jogos olímpicos, em março, agora na Madeira, e no Mundial do Japão, em julho, fazer a melhor participação possível. Quem sabe fazer uma final, melhorar os tempos é o que eu quero", revela o atleta.