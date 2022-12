FC Porto recebe o Arouca à procura de reduzir atraso para o líder Benfica

O treinador Sérgio Conceição está privado de alguns jogadores influentes, como o defesa Pepe, o médio Stephen Eustáquio e o avançado Evanilson, num encontro em que poderá conquistar a 215.ª vitória no comando técnico dos 'dragões', igualando o recorde do clube, na posse de José Maria Pedroto.

O campeão nacional regressa ao campeonato, no qual ocupa o segundo lugar, após a inusitada pausa para o Mundial 2022 , na expectativa de reduzir os oito pontos de atraso para o rival lisboeta, uma tarefa que se inicia com a receção ao Arouca, nono classificado da prova.

O FC Porto enfrenta um adversário motivado pelo apuramento inédito para a fase final da Taça da Liga, procurando capitalizar a difícil deslocação do Benfica ao estádio do Sporting de Braga, terceiro classificado, a um ponto dos 'azuis e brancos', na sexta-feira.

No outro jogo de hoje da 14.ª ronda, que arrancou na sexta-feira com o empate 1-1 entre Rio Ave e Marítimo - com José Gomes a estrear-se no comando técnico dos madeirenses -, o Portimonense, sétimo colocado, recebe o Casa Pia, quinto, num confronto entre equipas protagonistas de um bom arranque de temporada.