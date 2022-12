Filho mais velho de Cristiano Ronaldo já terá um novo clube

Cristiano Júnior, filho mais velho de Cristiano Ronaldo, deverá ingressar nas camadas jovens do Real Madrid, adianta Edu Cornago, jornalista espanhol.

Cristianinho - nome como é conhecido o primogénito de CR7- tem seguido as pisadas desportivas do pai ao longo dos últimos anos. Pertenceu aos quadros da Juventus e saiu de Turim rumo a terras de “Sua Majestade”.

Manchester foi a paragem que se seguiu para ambos e, até novembro passado, o jovem alinhou pelas equipas de base dos “red devils”. Com o desentendimento de Ronaldo com o emblema inglês e a sua posterior saída do clube, Cristianinho deixou também de fazer parte da formação do United.

Agora, o destino de Cristiano Júnior deverá passar por Madrid, segundo Edu Cornago. O jornalista escreveu na sua página do Twitter que o jovem vai ingressar no Real Madrid, vestindo assim a camisola do emblema que o pai defendeu por largos anos.