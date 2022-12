"Reviravolta épica" coloca José de Sousa nos oitavos de final do Mundial de dardos

"Foi uma questão de azar com as duplas nos primeiros três 'sets', porque o jogo foi sempre muito equilibrado", comentou o português, que entrou na competição diretamente na segunda eliminatória, por estar classificado entre os primeiros 32 classificados do 'ranking' PDC.

Sousa perdeu os primeiros três 'sets' por 3-1, 3-2 e 3-1, mas deu a volta com parciais de 3-2, 3-2, 3-1 e 3-1 para levar de vencida o 16.º classificado da Ordem de Mérito da Professional Darts Corportation (PDC), que mede as prestações ao longo dos últimos dois anos.

É a primeira vez que o jogador ribatejano atinge a quarta eliminatória da competição, no decorrer da sua sexta participação, "um feito" que consegue após ter virado também, na ronda anterior, o encontro com o australiano Simon Whitlock de 0-2 para 3-2.

O 'Special One' do circuito conseguiu uma média de 91,75 pontos por lançamento, com 36 pontuações acima da centena, 21 com mais de 140 e nove lançamentos 'perfeitos' de 180 pontos.

Não conseguiu fechar qualquer jogo com um lançamento acima de 100 pontos e perdeu para Searle, também, na percentagem de 'checkouts', com 16 em 59 tentativas (27,1%) contra 15 em 45 (33,3%), mas isso não impediu de marcar encontro na próxima ronda com o campeão mundial de 2021.

"Agora, vem o Gerwyn Price, vamos ver o que posso fazer. Vou tentar meter o máximo de pressão e que as minhas duplas entrem à primeira", comentou o português.

O encontro terá lugar "provavelmente na sexta-feira", adiantou Sousa à agência Lusa, num momento em que a PDC ainda não tinha divulgado o horário da eliminatória que envolve o português, mas já tinha agendado as quatro partidas de quinta-feira.

O português, que em 2021 chegou a liderar a tabela do ProTour, que mede os desempenhos nos últimos 12 meses, nunca tinha ultrapassado a terceira eliminatória da competição nas cinco presenças anteriores (2012, 2019, 2020, 2021 e 2022).

O Mundial PDC World Darts Championship 2023 disputa-se desde 15 de dezembro no Alexandra Palace, em Londres, até ao dia 03 de janeiro, data prevista para a final.