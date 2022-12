“Eu vi o Pelé dar show": Lula da Silva conta como passou da "raiva" à "paixão"

“Eu tive o privilégio que os brasileiros mais jovens não tiveram: eu vi o Pelé jogar, ao vivo, no Pacaembu e Morumbi. Jogar, não. Eu vi o Pelé dar show. Porque quando pegava na bola ele sempre fazia algo especial, que muitas vezes acabava em golo”, escreveu na sua conta de Twitter.

Lula da Silva fez uma publicação de homenagem a Pelé. O jogador morreu esta quinta-feira aos 82 anos, depois de ter estado um mês internado. O Presidente eleito do Brasil reconhece admiração por Pelé, mesmo quando ele “massacrava” o Corinthians – clube de que Lula é adepto.

Lula admitiu que “tinha raiva do Pelé”, quando este jogava contra o Corinthians e o “massacrava”. Um sentimento que “deu lugar à paixão de vê-lo jogar com a camisola 10 da seleção brasileira”.

“Poucos brasileiros levaram o nome do nosso país tão longe feito ele. Por mais diferente do português que fosse o idioma, os estrangeiros dos quatros cantos do planeta logo davam um jeito de pronunciar a palavra mágica: "Pelé".”

O jogador brasileiro morreu esta quinta-feira aos 82 anos. “Foi fazer tabelinha no céu com Coutinho, seu grande parceiro no Santos”, escreveu ainda Lula da Silva. “Tem agora a companhia de tantos craques eternos: Didi, Garrincha, Nilton Santos, Sócrates, Maradona.”