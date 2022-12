Antigo futebolista Marc Overmars sofreu "derrame cerebral leve"

O antigo futebolista internacional dos Países Baixos Marc Overmars foi hospitalizado devido a um "derrame cerebral leve", informou esta sexta-feira o Antuérpia, clube belga onde exerce as funções de diretor desportivo.

"Marc Overmars, diretor de futebol do Antuérpia, ficou doente ontem [quinta-feira] à noite e foi internado no hospital com um derrame cerebral leve. Entretanto, está bem, mas deve ter calma durante uns tempos", informou o clube.