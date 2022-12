O FC Barcelona empatou, este sábado, a uma bola com o Espanyol (1-1), numa partida dura da 15.ª jornada da Liga espanhola de futebol, e, apesar de manter a liderança, está agora em igualdade pontual com o Real Madrid.

Em Camp Nou, Marcos Alonso esteve em evidência, pelas melhores e pelas piores razões, já que, depois de inaugurar o marcador aos sete minutos, cometeu a falta que permitiu ao Espanyol empatar o jogo através de um penálti convertido por Joselu aos 73.

A forte intensidade dos rivais da Catalunha provocou uma 'chuva' de cartões, oito amarelos e um vermelho (Jordi Alba, por acumulação de amarelos) para o FC Barcelona, e seis amarelos e um vermelho (Vinicius Souza, também por acumulação) para os visitantes.

O FC Barcelona está no primeiro lugar da La Liga, com 38 pontos, os mesmos que o Real Madrid, que capitalizou a vitória de sexta-feira na deslocação ao campo do Valladolid para se encostar aos catalães no topo da tabela.

Por seu turno, o Espanyol é 16.º com 13 pontos, e já não sente o sabor da vitória no campeonato há seis encontros.