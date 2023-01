Novo ano em campo: 2023 traz mudança de treinador à seleção nacional

O futebol português começa o novo ano com quatro clubes nas competições europeias e com a seleção nacional à procura de um novo treinador.

O ano de 2023 trará novidades para a seleção portuguesa. Depois de oito anos com Fernando Santos, procura um novo selecionador. Há nomes em cima da mesa, mas, até agora, ninguém ocupou o cargo. A seleção volta a jogar no dia 23 março contra o Liechtenstein, num jogo a contar para a qualificação para o Euro 2024.

Até lá, vão jogar os clubes e o campeonato português entra no novo ano mais equilibrado. Na última jornada de 2022, o Benfica perdeu com o Braga por 3-0 e viu a diferença no primeiro lugar ficar mais curta. A vantagem que era de oito pontos passou a ser de cinco.

O primeiro dérbi do ano acontece já no dia 15 de janeiro: o Sporting vai a casa do Benfica. Antes disso, jogam-se os oitavos de final da Taça de Portugal, entre o FC Porto e Arouca, o Varzim e o Benfica e o dérbi entre Braga e Vitória de Guimarães.

No calendário das competições nacionais, janeiro também é mês de Taça da Liga. Dia 24 começa a final four em Leiria: Sporting, Arouca, FC Porto e Académico de Viseu tentam ganhar o primeiro troféu do novo ano civil.

Lá por fora, Portugal tem ainda quatro equipas nas competições europeias. O Benfica e o FC Porto estão na Liga dos Campeões e vão jogar contra o Club Brugge e o Inter de Milão, respetivamente. O Sporting vai jogar o play-off de acesso à Liga Europa, contra os dinamarqueses do Midtjylland. O Braga vai jogar o play-off de acesso à Liga Conferência contra o italiano Fiorentina.

Entretanto, este mês pode trazer muitas mudanças. O mercado de transferências volta a abrir e há jogadores que prometem dar um rumo diferente à carreira. Para já a grande mudança registada é a de Cristiano Ronaldo, que deixou o futebol europeu e assinou um contrato multimilionário com o Al Nassr da Arábia Saudita, onde é esperado esta semana.