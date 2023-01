Sem cordas nem arnês: como alpinista escalou rota mais difícil da América do Norte

O vídeo é impróprio para cardíacos ou pessoas com vertigens. Durante cerca de nove minutos, Peter Mortimer, um dos mais conhecidos cineastas de alpinismo, mostra a escalada de Alex Honnold, sem corda, no percurso mais difícil da América do Norte. A subida aconteceu em 2011, mas só agora foram divulgadas as imagens.

A rota chama-se The Phoenix – A Fénix, em português – e está localizada no vale de Yosemite, no estado da Califórnia, mesmo ao lado da cascata Cascade Falls. Este percurso é famoso pela elevada dificuldade: são 40 metros de subida, em rocha é granito – um mineral que tem menor aderência aos pés – com uma fissura saliente que apenas permite a entrada dos dedos, explica o El País.

O percurso começa a meio do penhasco. O vídeo mostra Alex Honnold a descer em rapel, até à saliência que marca o início da rota. Depois disso, entregou todo o material ao cineasta Peter Mortimer, que estava a filmar alguns metros acima. Do outro lado do desfiladeiro, um outro cineasta filmou a subida de frente.