O ambiente no Estádio Mrsool Park está ao rubro. Milhares de adeptos do Al-Nassr marcam presença no recinto desportivo para dar as boas vindas ao craque português. O ambiente é de festa até porque o evento começou com um concerto de música aliado a um espetáculo de luz e cor. E quando passavam cerca de 15 minutos das 16:00, o novo camisola sete do emblema saudita chegou ao estádio num SUV Range Rover Branco de luxo (vale mais de 146 mil euros). Antes de pisar o relvado do novo clube CR7 fala as jornalistas, naquela que é a sua primeira conferência de imprensa enquanto jogador do AL Nassr.



Com uma saída conturbada da Europa, Cristiano Ronaldo rumou à Arábia Saudita para integrar o plantel do Al Nassr, de Rudi Garcia. A notícia correu mundo e somaram-se reações à contratação milionária do craque português. Cristiano Ronaldo é apresentado formalmente aos adeptos a partir das 19:00 (16:00 de Lisboa), no Mrsool Park, em Riade, num estádio com capacidade para receber 25 mil pessoas. Nas redes sociais foi partilhado o momento em que CR7 abandonou o hotel onde se encontra hospedado rumo ao estádio do Al-Nassr.

O craque português chegou ontem à noite a Riade, acompanhado pelos filhos e por Georgina Rodríguez. Foi recebido em alegria por elementos do clube e presenteado com vários ramos de flores com as cores do novo emblema. Esta terça-feira, as cores amarela e azul marcaram as redes sociais de Cristiano Ronaldo. Com um sorriso rasgado, a nova contratação do Al Nassr agradeceu a “calorosa receção” e deixou uma promessa aos adeptos do clube.